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Тест: Сможете ли вы угадать вещи из СССР по фото? Может, у вас феноменальная память
19 октября, 08:50
Тест: насколько сильно вы любите шаурму?
25 февраля, 05:53
А грудь настоящая? Насколько хорошо вы знаете ростовских звезд
Ростов-на-Дону является родиной для многих российских селебрети. Некоторые из них запомнились не только результатами своего творчества. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете наших звезд.
20 февраля, 07:35
2023
В полиции рассказали, кто похитил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошел конфликт между родственниками маленького ребенка, сообщили в региональном УМВД.
10 августа 2023, 14:30

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