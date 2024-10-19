А грудь настоящая? Насколько хорошо вы знаете ростовских звезд

Ростов-на-Дону является родиной для многих российских селебрети. Некоторые из них запомнились не только результатами своего творчества. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете наших звезд.