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Тихонов Михаил Михайлович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 13 ноября 1972, г. Алма-Ата, Казахская ССР

Образование: Факультет радиофизики и электроники Ростовского государственного университета по специальности «радиофизик», Ростовская государственная экономическая академия по специальности «Финансы и кредит»

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Резюме

Министр промышленности и энергетики Ростовской области

Биография

1997 - 2004

Работа на различных должностях в кредитно-финансовых учреждениях.

2004 - 2012

Заместитель генерального директора - генеральный директор предприятия «Таганрогский автомобильный завод».

2012 - 2014

Генеральный директор открытого акционерного общества «Ростовский завод гражданской авиации №412».

2014 - По настоящее время

Министр промышленности и энергетики Ростовской области.

Медиапортрет

Медиапортрет

В Ростовской области планируется строительство шести ветропарков, три из которых запустят уже в 2019 году. Министр промышленности Ростовской области Михаил Михайлович Тихонов уточнил, что удешевление электроэнергии от этого не произойдет, но качество электроэнергии и надежность это повысит.

Новый завод по производству вагонов мощностью свыше одной тысячи вагонов в год могут локализовать на территории опережающего развития "Гуково" в Ростовской области в 2019 году, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.

Завод "Актис" в Новочеркасске ищет инвесторов для продолжения работы, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов Михаил Михайлович.

Материалы СМИ

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Обанкротившемуся стеклозаводу на Дону ищут инвестора

Завод "Актис" в Новочеркасске ищет инвесторов для продолжения работы, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.

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