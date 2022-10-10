Тихонов Михаил Михайлович

В Ростовской области планируется строительство шести ветропарков, три из которых запустят уже в 2019 году. Министр промышленности Ростовской области Михаил Михайлович Тихонов уточнил, что удешевление электроэнергии от этого не произойдет, но качество электроэнергии и надежность это повысит.