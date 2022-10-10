Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 13 ноября 1972, г. Алма-Ата, Казахская ССР
Образование: Факультет радиофизики и электроники Ростовского государственного университета по специальности «радиофизик», Ростовская государственная экономическая академия по специальности «Финансы и кредит»
Министр промышленности и энергетики Ростовской области
Работа на различных должностях в кредитно-финансовых учреждениях.
Заместитель генерального директора - генеральный директор предприятия «Таганрогский автомобильный завод».
Генеральный директор открытого акционерного общества «Ростовский завод гражданской авиации №412».
Министр промышленности и энергетики Ростовской области.
В Ростовской области планируется строительство шести ветропарков, три из которых запустят уже в 2019 году. Министр промышленности Ростовской области Михаил Михайлович Тихонов уточнил, что удешевление электроэнергии от этого не произойдет, но качество электроэнергии и надежность это повысит.
Новый завод по производству вагонов мощностью свыше одной тысячи вагонов в год могут локализовать на территории опережающего развития "Гуково" в Ростовской области в 2019 году, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.
Завод "Актис" в Новочеркасске ищет инвесторов для продолжения работы, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов Михаил Михайлович.
В Ростовской области планируется строительство шести ветропарков, три из которых запустят уже в 2019 году, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время совещания по ТОСЭР
Новый завод по производству вагонов мощностью свыше одной тысячи вагонов в год могут локализовать на территории опережающего развития "Гуково" в Ростовской области в 2019 году, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.
Завод "Актис" в Новочеркасске ищет инвесторов для продолжения работы, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.