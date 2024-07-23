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Торговля табаком в Ростове

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Июль 2024
Продавать сигареты в ларьках могут запретить в Ростовской области
Запретить торговать табаком в ларьках хотят в Ростовской области, сообщили в региональном Заксобрании.
23 июля 2024, 18:00
Март 2024
В Ростовской области могут запретить ларькам торговать сигаретами
26 марта 2024, 13:40

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