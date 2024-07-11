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Торговые центры

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Июль
Торговые центры начали массово распродавать в Ростове-на-Дону
9 июля, 07:10
Июнь
Общественник Махмудов призвал ужесточить продажи алкоголя в Ростовской области
Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta о необходимости ввести ряд ограничений, ужесточающих продажи алкоголя в Ростовской области.
21 июня, 09:12
Апрель
Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ в Октябрьском районе Ростова
9 апреля, 16:32
Март
В Ростовской области думают об охране ТЦ и отражают атаки беспилотников и ракет
25 марта, 16:54
Политолог призвал жителей Ростова не ходить в торговые центры после теракта
23 марта, 16:40
Жительница Волгодонска пропала без вести после теракта в зале «Крокус Сити Холл»
23 марта, 12:09
Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта
23 марта, 07:38
Февраль
Угрозы ученикам школ в Таганроге назвали украинским фейком
10 февраля, 09:39
Сентябрь 2023
ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону сменил собственника
Группа Газпромбанк приобрела себе сеть торговых центров «Мега», в том числе в Ростовской области, говорится на сайте банка.
28 сентября 2023, 08:31

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