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Торговый центр

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Ноябрь
Предприниматель пытается оспорить запрет строить ТЦ на площади Ленина в Ростове
7 ноября, 10:09
Октябрь
В Ростове-на-Дону срочно эвакуировали ТЦ «Рио». Что там произошло?
24 октября, 11:36
Сентябрь
В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега». Что там произошло?
22 сентября, 14:34
Август
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали «Золотой Вавилон». Что там произошло?
29 августа, 09:51
Обещали грамоту: поджигательница ТРЦ Ростова-на-Дону назвала заказчика преступления
19 августа, 13:47
Появилось видео с признанием жительницы из Ростова, устроившей пожар в трех ТЦ
19 августа, 12:47
Итоги недели в Ростовской области: переполох в ГАИ и полыхающий склад с топливом
18 августа, 18:54
Июнь
Креативное пространство сделают вместо бывшего вино-водочного завода в Ростове
В Ростове-на-Дону в начале 2026 года должны завершиться работы по реновации территории бывшего вино-водочного завода, сообщает «РБК Ростов».
10 июня, 13:05
Ребенок и девушка пострадали при пожаре в торговом центре в Ростове-на-Дону
Днем 7 июня произошел пожар в торговом центре «Домино». В результате возгорания пострадали ребенок и 26-летняя девушка, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.
7 июня, 15:06
Май
Ростов-на-Дону признали лучшим торговым городом
22 мая, 19:06
Апрель
Житель Миллерово подорвался на гранате Ф-1
В Ростовской области житель Миллерово погиб, по предварительной версии, причиной гибели стала граната, подробностями поделился местный Telegram-канал.
11 апреля, 13:03
Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ в Октябрьском районе Ростова
9 апреля, 16:32
Землю в центре Ростова продают за 360 млн рублей под застройку ТЦ или ЖК
8 апреля, 17:18
ТРК «Горизонт» в Ростове вновь потребовал от Burger King миллион рублей
6 апреля, 08:55
Март
В Ростовской области думают об охране ТЦ и отражают атаки беспилотников и ракет
25 марта, 16:54
Торговые центры Ростова ждет масштабная проверка после теракта в «Крокусе»
Безопасность торговых центров и других общественных мест проверят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев.
24 марта, 07:02
Февраль
В Ростове экстренно эвакуировали торговый центр. Что там произошло?
В Ростове из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, об этом сообщил местный Telegram-канал.
27 февраля, 15:43
Десятки новых LADA затопило у «Мегамага» в Ростове на стоянке дилера
Десятки новых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta оказались подтоплены на складской площадке в Ростове, сообщает издание «Южный автомобиль».
10 февраля, 20:18
Январь
ТЦ построят на месте легендарного кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону
26 января, 10:56
График работы торговых центров в Ростове с 1 по 8 января
ТРК и ТРЦ будут активно работать на протяжении всех новогодних каникул в привычном для жителей Ростова режиме. Исключение составит только 1 января. Однако магазины, кафе и кинотеатры могут иметь свои графики работы.
1 января, 06:17

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