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2024
Три кондитерских фабрики засудили ростовского предпринимателя из-за конфет
22 сентября, 18:58
«Союзмультфильм» массово собирает дань с ростовского бизнеса из-за Чебурашки
5 августа, 18:17
Puma подала в суд на ростовских предпринимателей из-за бренда
В Арбитражный суд Ростовской области поступило 19 исков от немецкой корпорации Puma. Она требует компенсацию за нарушение прав на товарный знак, следует из документов в картотеке дел.
25 июня, 06:45
Бренд Calvin Klein подал иск против предпринимателя из Ростовской области
30 марта, 09:16
Проезд, мультики и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в феврале
В Ростовской области в феврале компании обращались в суд из-за персонажей мультфильмов и пытались вернуть себе деньги и даже жилье после споров с должниками, подробности самых интересных судов месяца в RostovGazeta.
7 марта, 08:27
СТС судится с донскими бизнесменами из-за котиков из мультика
Компания «Сеть телевизионных станций» обратилась в суд к нескольким бизнесменам из Ростовской области, говорится в материалах арбитражного суда.
1 февраля, 07:36
2023
Гарик Харламов отсудил у ростовского ресторатора 1,6 млн руб за хот-доги
Ростовский ресторатор оказался должен комику Гарику Харламову 1,6 миллиона рублей по франшизе «Хот Дог Бульдог», сообщили в Арбитражном суде.
24 июля 2023, 13:28

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