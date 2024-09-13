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Трафик

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Глава «Автодора» объяснил рекордную загруженность М-4 «Дон» в Ростовской области
13 сентября, 14:35
Голубев поручил подготовить проект планировки дороги «Орбитальная-2» в Ростове
4 июня, 17:28
Водители часами стоят в 26-километровой пробке на М-4 «Дон» в Ростовской области
17 февраля, 12:39
2023
Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной
В Ростовской области трафик на трассе М-4 «Дон» увеличился более чем на 15%, сообщили в Минтрансе региона.
7 декабря 2023, 08:24
Губернатор Ростовской области объявил, когда решится вопрос с дефицитом бензина
7 сентября 2023, 15:14
Общественница объяснила, как бороться с жуткими пробками в Краснодаре
4 сентября 2023, 07:37
Остановку машин запретят на центральных улицах в Ростове-на-Дону с 5 августа
В Ростове-на-Дону изменят схему дорожного движения с 5 августа на центральных улицах, сообщили в городской администрации.
25 июля 2023, 05:51
На трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге
По трассе «Новороссия» Ростов — Таганрог — граница с ДНР откроют движение по еще двум полосам из-за роста трафика, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
21 июля 2023, 07:09
Урбанист заявил, что расширение платных парковок не спасет Краснодар от пробок
18 июля 2023, 16:10
Губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту
В Ростовской области будут приняты меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей до Крыма после ЧП на мосту, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.
17 июля 2023, 06:29

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