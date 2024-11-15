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Транспортные проблемы

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2024
Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове
15 ноября, 16:04
В Ростове семь автобусов сняли с маршрутов из-за грязи и проблем с отоплением
30 октября, 17:06
«Пока кого-нибудь не прибьёт»: в центре Ростова рушится подземный переход
В Ростове сообщают об частичном обрушении облицовки и аварийном состоянии подземного перехода на Театральном проспекте, сведения об этом появились в местном Telegram-канале.
16 марта, 12:26
Губернатор Голубев озвучил планы по реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области
14 марта, 16:32
Политолог Сухарь призвал не воспринимать серьезно «сепаратизм» двух районов Дона
Политолог Александр Сухарь сообщил RostovGazeta, что относиться серьезно к информации о якобы желании дальних районов выйти из состава Ростовской области — не имеет смысла.
8 февраля, 16:46
Восьмибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за снегопада
12 января, 05:29
2023
В Ростовской области пострадали 10 человек в ДТП с микроавтобусом
15 ноября 2023, 08:25
Скопление машин заметили в районе аэропорта Платов под Ростовом
9 ноября 2023, 11:58
Серьезная пробка появилась на М-4 «Дон» из-за аварии в Ростовской области
В Ростовской области из-за аварии на трассе м-4 «Дон» появилась пробка, сообщили водители в соцсетях.
1 ноября 2023, 05:24
Беспилотные машины могут заменить водителей в Ростовской области
17 октября 2023, 14:55
Губернатор Ростовской области предложил критикам взять лопату в руки и вместе копать
8 сентября 2023, 06:52
Общественница прокомментировала строительство новых трамвайных линий в Краснодаре
Жители Краснодара очень ждут новые трамвайные линии, поэтому власти должны приложить все усилия для начала их строительства, заявила общественница Марина Репещук.
20 июля 2023, 14:56
Урбанист заявил, что расширение платных парковок не спасет Краснодар от пробок
18 июля 2023, 16:10
Губернатор Голубев попросил водителей не выезжать на М-4 «Дон» 24 июня
24 июня 2023, 05:55
Глава «Автодора» Петушенко заявил об отсутствии пробок на М-4 «Дон» летом 2023 года
Пробок на трассе М-4 «Дон» в текущем году не будет, несмотря на возросший трафик из-за закрытых аэропортов, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко журналисту «Известий».
18 июня 2023, 06:35
В Ростове пассажир ВАЗа угрожал пистолетом, чтобы проехать пробку на Вавилова
Пассажир машины ВАЗ-2107 прибегнул к угрозам пистолетом, чтобы водитель смог проехать образовавшуюся в Ростове пробку, сообщают очевидцы в соцсетях.
11 июня 2023, 06:30
Где в Ростовской области самые адские пробки и решат ли эту проблему
7 июня 2023, 08:56
Авария парализовала трамвайное движение в Ростове-на-Дону днем 30 мая
В Ростове-на-Дону днем во вторник, 30 мая, перестали работать часть трамваев из-за аварийной ситуации, сообщает в соцсетях «Ростовский городской транспорт».
30 мая 2023, 11:11
Упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая
В Ростове-на-Дону образовалась пробка на несколько километров на пересечении Театрального проспекта и улицы Большой Садовой, следует из информации сервиса онлайн-карт.
18 мая 2023, 06:31
Автодор предупредил о тройном увеличении загруженности М-4 «Дон» с 28 апреля
Во время майских праздников загруженность дороги м-4 «Дон», которая проходит через Ростовскую область, резко вырастет, сообщает Автодор.
27 апреля 2023, 09:18

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