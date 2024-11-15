Транспортные проблемы

Глава «Автодора» Петушенко заявил об отсутствии пробок на М-4 «Дон» летом 2023 года

Пробок на трассе М-4 «Дон» в текущем году не будет, несмотря на возросший трафик из-за закрытых аэропортов, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко журналисту «Известий».