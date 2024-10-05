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Травматический пистолет

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2024
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Ростова
Мужчину, который стрелял во время драки в центре Ростова, нашли и задержали, сообщили в ГУ МВД по области.
5 октября, 17:29
Грабители сорвали с шеи жителя Ростова золотую цепочку за 600 тысяч рублей
Двое ростовчан ограбили вооруженного игрока букмекерской конторы, сорвав с его шеи золотую цепь стоимостью около 600 тысяч рублей и забрав травматический пистолет, сообщает ГУ МВД по региону.
10 сентября, 19:57
Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске
Полиция в Ростовской области ищет неизвестного, открывшего стрельбу во дворе многоквартирного дома по улице Воровского в Батайске, сообщили в пресс-службе ведомства.
24 июня, 19:13
Ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии
20 января, 10:44
2023
Участкового заподозрили в стрельбе в ночном клубе в Ростове-на-Дону
7 сентября 2023, 07:22
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске
Участник спецоперации, на которого было совершено нападение в парке в Батайске, рассказал, как все произошло, пишет Russia Today.
4 сентября 2023, 09:35
Стали известны подробности стрельбы на улице в Ростове
В Ростове-на-Дону ссора двух мужчин на улице завершилась стрельбой, сообщили в региональном УМВД.
3 июля 2023, 14:27

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