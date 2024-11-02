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Тренер

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2024
Тренер ФК «Динамо» выругался матом после ничьей с «Ростовом»
После матча ФК «Ростов» с «Динамо», закончившимся со счетом 1:1, тренер столичной команды выругался матом на камеру. Марцел Личка не сдержал эмоций во время пресс-конференции 1 ноября.
2 ноября, 06:25
После шестого поражения «Ростова» Карпин признался, что хочет уйти в отставку
27 октября, 05:56
Карпин назвал главную причину, почему «Ростов» не смог обыграть «Пари НН»
19 октября, 14:42
Эксперт намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина
11 октября, 12:56
«Было слишком медленно»: Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо Махачкала»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен результатом игры с нулевым счетом против махачкалинского «Динамо», сообщают СМИ.
23 сентября, 05:47
В Ростове-на-Дону скончался легендарный футболист и тренер
12 сентября, 10:56
Главный тренер умер на футбольном матче в Ростове. Что на самом деле с ним случилось?
Главный тренер команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян умер сразу после разминки своей команды перед матчем в Ростове, пишет Newspot.
4 августа, 06:14
Главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в Ростове
Главный тренер команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян скончался на 70-м году жизни во время матча любительской лиги Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Mash.
3 августа, 21:28
Карпин признался, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне
31 июля, 16:43
Карпин признался, что штрафовал игроков «Ростова» за каждый килограмм веса
Главный тренер футбольной команды «Ростов» Валерий Карпин рассказал о своем питании и о травмах, которые у него остались после игровой карьеры, сообщает Maxim.
15 июня, 07:32
В Ростове 6 апреля продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча
6 апреля, 07:46
Тренер ФК «Ростов» Карпин оказался шокирован смертью Уткина
19 марта, 18:34
В Ростове создали новую футбольную команду
25 января, 16:05
2023
«Не играли. Это катастрофа»: Карпин рассказал о поражении «Ростова» перед «Спартаком»
13 ноября 2023, 10:30
«Дотерпели, допахали»: Карпин рассказал о победе «Ростова» над «Локомотивом»
29 октября 2023, 06:26
Тренер Онопко заявил, что из Ростова до Москвы добираться дольше, чем из Франции
Футбольный тренер Виктор Онопко заявил, что быстрее добраться до Москвы из Франции, чем из Ростова, сообщают СМИ.
7 октября 2023, 06:47
Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал упущенной победой результат матча с «Уралом», прозвучало на послематчевой пресс-конференции.
30 сентября 2023, 05:32
Тренер ФК «Ростов» Карпин объяснил упущенную победу в матче против «Балтики»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал нервозность причиной результата матча с «Балтикой», пишут СМИ.
17 сентября 2023, 04:25
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал игру своих подопечных после победы над «Факелом», говорится на сайте ФК.
24 июля 2023, 05:19

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