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Тренер Карпин

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Октябрь
Спортивный директор ФК «Ростов» ответил на слухи об отставке Валерия Карпина
29 октября, 14:13
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ростов» выплатить штраф после матча с «Пари Нижний Новгород», сообщается на сайте комитета.
28 октября, 12:53
Валерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино
Умеренное употребление алкоголя допустимо для спортсменов, рассказал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин в интервью футболисту Фёдору Смолову.
23 октября, 06:44
«Уже 20 лет идём не туда»: тренер ФК «Ростов» Карпин обрисовал будущее футбола России
Тренер Валерий Карпин раскритиковал уровень российского футбола, свои суждения он высказал в интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:50
«Почему вы лезете?»: тренер «Ростова» Карпин разнёс футбольных комментаторов
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не приемлет оценочные суждения футбольным комментаторов, речь о них зашла в его интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:14
Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН»
19 октября, 15:38
Карпин назвал главную причину, почему «Ростов» не смог обыграть «Пари НН»
19 октября, 14:42
В футбольном клубе «Ростов» сообщили о заключительных матчах
17 октября, 15:22
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил свою работу в сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его работа в национальной сборной — ни о чем, информирует «Матч.ТВ».
13 октября, 13:48
Эксперт намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина
11 октября, 12:56
Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина сравнила его с собакой
Жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Дарья Карпина сравнила мужа с собакой, забавное фото она опубликовала в своих социальных сетях.
10 октября, 15:42
Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин раскрыл подробности ДТП, в которое на выезде из Москвы попал автобус с футболистами, пишет ТАСС.
6 октября, 08:55
«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»
ФК «Ростов» потерпел поражение команде «Спартак» с разгромным счетом 3:0. Главный тренер клуба в интервью после матча объяснил, что произошло.
6 октября, 06:08
Автобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?
Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП после матча с «Спартаком» на МКАД, происшествие подтвердил главный тренер Валерий Карпин.
6 октября, 05:41
Сентябрь
«Худшая игра за два года»: Карпин прокомментировал поражение ФК «Ростов» новичкам РПЛ
29 сентября, 08:15
Валерий Карпин устроил скандал с судьей после матча ФК «Ростов» и «Динамо»
22 сентября, 17:50
Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой
13 сентября, 14:32
Август
«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»
О своих чувствах после матча «Ростов» — «Оренбург», рассказал главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин во время пресс-конференции.
18 августа, 07:08
«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»
Спортивный поединок между ФК «Ростов» и «Зенитом» закончился поражением жёлто-синих, подопечные Валерия Карпина уступили со счётом 5:0.
3 августа, 17:24
Июль
Карпин признался, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне
31 июля, 16:43

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