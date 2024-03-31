rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Труп в Ростове

Выбрать дату
Март 2024
Полуголый труп женщины нашли на Парамоновских складах в Ростове
31 марта 2024, 13:00
Январь 2024
Труп мужчины нашли в балке Рябинина в Ростове
Из балки на Западном в Ростове достали труп неизвестного, сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».
21 января 2024, 15:07
Сентябрь 2023
В Ростове на стоянке в Александровке нашли труп в белой «Приоре»
17 сентября 2023, 09:28
Июль 2023
Труп мужчины нашли под окнами дома на Коммунистическом в Ростове
В Ростове на Западном нашли тело умершего мужчины, пишут СМИ.
13 июля 2023, 08:14
Июнь 2023
Из-за разлагающегося тела по фасаду высотки в Ростове потек трупный яд
В Ростове труп несколько дней разлагался в квартире под палящим солнцем, рассказали СМИ.
5 июня 2023, 13:50
Май 2023
Труп мужчины обнаружили на проспекте Шолохова в Ростове 21 мая
Рядом со зданием таможни в Ростове обнаружен труп, рассказали в соцсетях очевидцы.
21 мая 2023, 18:11
Гниющий труп мужчины нашли в квартире на Западном в Ростове
В Ростове на улице Содружества нашли разлагающийся труп мужчины, об этом RostovGazeta сообщили местные жители.
18 мая 2023, 08:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика