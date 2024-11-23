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ЦБ

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2024
В ЦБ предупредили, что будет с ценами на колбасы и мясо в Ростовской области
23 ноября, 15:34
ЦБ объяснил рост годовой инфляции в Ростовской области
В Ростовской области годовая инфляция в октябре составила 8,35%. Причины ее роста объяснили в Центральном Банке России.
21 ноября, 07:46
Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится на производствах и бизнесе
Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых, «Новые известия» разобрались, как это повлияет на цены.
28 октября, 15:25
ЦБ назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области
16 августа, 10:39
Хлеб и молоко значительно подорожали в Ростовской области. В чем причина роста цен?
Рост цен на продовольствие в Ростовской области составил 1,08% за один месяц, сообщили в Центробанке.
18 июля, 17:01
Центробанк объяснил высокие цены молодой картофель в Ростовской области
Предложение картофеля на рынке в Ростовской области снизилось, заявили аналитики Центробанка.
18 июля, 16:38
Центробанк объяснил резкий скачок цен на лекарства в Ростовской области
Лекарства подорожали в Ростовской области год к году сильнее, чем месяцем ранее, заявили в Центробанке.
24 мая, 12:37
В ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области
24 мая, 11:17
Салоны красоты взвинтили цены на стрижки в Ростовской области
18 апреля, 16:13
В ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области
18 апреля, 15:17
Ростовчане смогут дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов
29 февраля, 11:33
Жители Ростовской области жалуются, что не могут вывести деньги с Qiwi-кошелька
После того как ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка, платежная система Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков, объясняет Forbes.
21 февраля, 16:34
Стало известно, где дешевле всего купить говядину в Ростовской области
В Ростовской области самая низкая стоимость говядины оказалась в Волгодонске, сообщает Ростовстат.
2 февраля, 06:50
ЦБ заявил об инфляции на Дону на уровне 7,2%. Рассказываем, что подорожало
25 января, 06:16
ЦБ: овощи в Ростовской области в декабре подорожали меньше обычного
Годовая инфляция в Ростовской области в декабре 2023 года снизилась с 7,53% до 7,21%, доложили в Центробанке.
24 января, 13:17
ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области
24 января, 11:56
2023
В 2023 году жители Ростовской области сократили расходы на образование и еду
30 декабря 2023, 09:50
Ростовская область попала в топ регионов по росту цен на яйца в 2023 году
22 декабря 2023, 05:59
Эксперт рассказал, как изменится рынок жилья в Ростове после роста ставки ЦБ до 16%
15 декабря 2023, 14:31
Центробанк объявил о стабилизации цен на бензин в Ростовской области
20 ноября 2023, 17:57

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