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Цена

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Ноябрь
Урожай картофеля резко сократился в Ростовской области. Что происходит с ценами?
Урожай картофеля в Ростовской области сократился на 13% по сравнению с данными в ноябре 2023 года, следует из информации на сайте Ростовстата.
22 ноября, 11:12
Октябрь
Цены на бензин в Ростовской области перевалили за 77 рублей
31 октября, 08:56
Стало известно, когда поднимут плату за проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области
Подробная информация о действующих тарифах на платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области и условия их повышения размещены на сайте «Автодора».
9 октября, 18:50
Сентябрь
Юрист рассказал, как изменятся правила продажи ипотечного жилья в Ростове
4 сентября, 11:37
Август
Ростовстат показал лучшие цены на мясо в Ростовской области
25 августа, 18:50
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
18 августа, 16:53
Июль
В Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»
23 июля, 10:51
Июнь
Ростовчан шокировали билеты за 800 рублей на поездки на речном «Валдае»
13 июня, 07:48
Высокоскоростную железную дорогу через Ростов оценили в 5,2 трлн рублей
5 июня, 08:37
Май
«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова
29 мая, 15:01
Билеты на поезда из Ростова-на-Дону до Москвы стали стоить до 77 тысяч рублей
27 мая, 11:23
Март
Ростовчане пожаловались на резкий скачок цен в фитнес-клубе
4 марта, 15:41
В Ростовской области предприниматели массово продают пивные заводы и пивоварни
2 марта, 12:23
Февраль
Оптовая цена на бензин взлетела на 27% в Ростовской области
29 февраля, 05:54
Взлетевшие в цене квартиры снова могут подорожать в Ростовской области
26 февраля, 07:15
Тест: насколько сильно вы любите шаурму?
25 февраля, 05:53
За 1,5 года цена торгового дома Яблоковых в Ростове выросла на 50 миллионов
В центре Ростова цена торгового дома Яблоковых выросла до 379 миллионов рублей за 1,5 года продажи, сведения об этом появились на портале объявлений.
24 февраля, 14:57
Стало известно, где дешевле всего купить говядину в Ростовской области
В Ростовской области самая низкая стоимость говядины оказалась в Волгодонске, сообщает Ростовстат.
2 февраля, 06:50
Январь
Стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель
27 января, 06:57
Красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило
19 января, 06:58

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