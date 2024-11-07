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Центр

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2024
Вой тревожной сирены перебудил жителей Ростова в ночь на 7 ноября
7 ноября, 05:50
Часть Ростова-на-Дону останется на сутки без воды
Несколько центральных улиц Ростова на сутки оставят без холодной воды, об ограничениях предупредили сотрудники городского водоканала.
23 сентября, 08:09
Станиславского и Московскую перекроют в Ростове до октября
25 августа, 10:12
Ростов-на-Дону не получит официальный статус «Столицы Юга России»
14 июля, 18:23
В Ростове под снос попали два старинных дома в центре города и Нахичевани
21 марта, 15:57
2023
Видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети
14 ноября 2023, 09:42
В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки
31 октября 2023, 13:33
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».
16 сентября 2023, 07:16
Бывший замкомандующего ЮВО попал в ДТП в центре Москвы
В центре Москвы произошла авария, одним из участников которой является бывший заместитель командующего ЮВО, генерал Андрей Гурулев, сообщает Telegram-канал Baza.
24 августа 2023, 12:24
Мощным градом побило машины в Ростове-на-Дону утром 10 августа
10 августа 2023, 05:21
Появились кадры стрельбы в центре Таганрога, где неизвестный открыл огонь по прохожим
В Сеть попало видео, на котором неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим из окна пивной.
30 июля 2023, 11:13
Появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога днем 28 июля
В Интернете опубликовали видео, на котором показали последствия мощного взрыва в Таганроге, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
28 июля 2023, 13:34
Люди в форме еще раз призвали жителей Ростова покинуть центр города
Бойцы ЧВК «Вагнер» просят жителей Ростова-на-Дону, которые собрались в центре города, покинуть территорию.
24 июня 2023, 15:27

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