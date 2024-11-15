rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Центр города

Выбрать дату
Ноябрь
Сразу три старинных дома снесут в Ростове-на-Дону
15 ноября, 04:30
Сентябрь
Массовые отключения электричества введут в Ростове с 25 сентября
С утра 25 сентября отключат электричество тысячам жителям Ростова. Актуальные адреса домов, которые обесточат на весь день, опубликованы на сайте Донэнерго.
25 сентября, 05:08
Внедорожник завалился на бок после ДТП в центре Ростова
3 сентября, 20:08
Август
В Ростовской области в центре города вспыхнул легковой автомобиль
4 августа, 09:38
Июнь
В центре Ростова-на-Дону заметили трехметрового питона
В Ростове-на-Дону заметили огромного питона, который самостоятельно ползает по улицам в центре города, сообщили очевидцы в Сети.
27 июня, 07:54
Движение ограничат по Буденновскому в Ростове-на-Дону до конца июля
В Ростове-на-Дону со вторника, 4 июня, введут ограничения движения в центральной части города, сообщили в Департаменте транспорта.
3 июня, 12:48
Апрель
Трехэтажное здание в центре Ростова пытаются продать за 320 млн рублей
20 апреля, 12:46
В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая
13 апреля, 10:53
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.
9 апреля, 17:44
Март
Дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов
30 марта, 16:51
Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября
29 марта, 08:03
«Накатался»: в Ростове сломался новый автобус-гармошка
12 марта, 17:42
Очевидец из Таганрога заявил, что не слышал воя сирен из-за угрозы удара БПЛА
Очевидец из Таганрога рассказал корреспонденту RostovGazeta о том, что происходит в городе после отмены угрозы атаки БПЛА 12 марта.
12 марта, 11:28
«Это плохие заказы»: за что таксисты ненавидят центр Ростова
11 марта, 07:32
Февраль
Ростовчане заявили о звуке взрыва перед пожаром в центре города
25 февраля, 20:29
В Ростове отремонтируют три фонтана
В Ростове отремонтируют три фонтана, расположенных в Железнодорожном районе и центре города, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
1 февраля, 14:26
Январь
«Снести нельзя реставрировать»: в Ростове с «Дома с ангелами» вновь падают кирпичи
20 января, 14:05
Центр Ростова-на-Дону остался без света из-за аварии
В Ростове-на-Дону из-за аварийной ситуации отключили электричество в центральной части города, сообщает «Донэнерго» в Telegram-канале.
19 января, 12:36
Декабрь 2023
В Ростове-на-Дону снесут два многоквартирных дома
В Ростове-на-Дону планируется изъять два участка, на которых стоят аварийные многоквартирные дома, сказано в постановлении городской администрации.
26 декабря 2023, 11:31
В Ростове начнут выписывать штрафы водителям за парковку вдоль дорог
1 декабря 2023, 06:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика