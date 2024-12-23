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Центр Ростова

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2024
Полиция и пожарные собрались у музтеатра в центре Ростова. Что там происходит сейчас?
23 декабря 2024, 10:58
Массовые отключения электричества ожидают ростовчан с 22 января
20 января 2024, 13:28
2023
В Ростове ограничили проезд из-за строительства линии трамвая. Показываем на карте
В части Ростова-на-Дону продлили ограничения движения до середины апреля, сообщили в Департаменте транспорта.
15 декабря 2023, 09:54
Ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест
1 декабря 2023, 08:28
На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки
18 ноября 2023, 15:54
В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за строительства линии скоростного трамвая
В Ростове-на-Дону в части улицы Еременко введут ограничения движения с августа, сообщили в городской администрации.
14 июля 2023, 09:47
Ростовчане заявили, что им не дают пройти по центру города 24 июня
В Ростове-на-Дону пешеходам не дают пройти по улице Большой Садовой, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
24 июня 2023, 06:38

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