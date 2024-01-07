Центральная часть

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Январь
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
7 января, 09:16
Сентябрь 2023
Часть Ростова-на-Дону останется без горячей воды с 18 сентября
16 сентября 2023, 14:02
Июль 2023
Пробки парализовали движение в Ростове во время ливня днем 4 июля
В Ростове-на-Дону начался ливень днем во вторник, 4 июля, после чего образовались пробки на дорогах, следует из данных онлайн-карт.
4 июля 2023, 15:02

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