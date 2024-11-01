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Центральный рынок

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2024
Два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове
1 ноября, 08:36
Десятки людей мерзнут в ожидании автобусов на Центральном рынке в Ростове
22 октября, 18:42
В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынка
8 сентября, 08:51
Движение у Центрального рынка в Ростове-на-Дону перекроют на 2 месяца
В Ростове-на-Дону улица Московская будет закрыта для движения до середины августа из-за проведения технических работ, сообщили в Департаменте транспорта.
29 мая, 15:12
Лидер группы «Звери» помог пожилой ростовчанке дотащить тележку с мусором
Роман Билык пригласил ростовскую пенсионерку на свой концерт после случайной встречи на рынке, сообщает donday.ru.
17 апреля, 15:42
В Ростове предложили изменить движение автобусов от Левенцовки до Центрального рынка
1 марта, 09:31
Названы 10 главных причин посетить Ростов. Зачем туристы сюда приезжают?
13 февраля, 09:38
В Ростове потратят 146 млн рублей на капремонт подземного перехода с мозаикой
22 января, 08:05
В Ростовской области цены на огурцы перед Новым годом взлетели до 750 рублей
1 января, 11:02
2023
Автобусы-гармошки выпустили на линию в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в среду, 20 декабря, на городские улицы вывели автобусы-гармошки, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
20 декабря 2023, 11:12
Стало известно, на какие маршруты выведут новые электробусы в Ростове-на-Дону
21 ноября 2023, 09:15
В Ростове назвали самые перегруженные маршруты автобусов
7 ноября 2023, 17:01
Ростовчане заявили о невозможности уехать на автобусах по вечерам
В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка появились огромные очереди из желающих попасть в автобусы, сообщили горожане в соцсетях.
11 октября 2023, 04:56
На Центральном рынке у автобусов собрались огромные очереди из замерзших ростовчан
10 октября 2023, 17:41
В Ростове «Синара» распланирует землю под трамвайную линию до Центрального рынка
5 октября 2023, 15:16
На Центральном рынке Ростова возникли огромные очереди из сотен пассажиров автобусов
3 октября 2023, 17:01
Трамвай сошел с рельсов и спровоцировал пробку в Ростове
В Ростове-на-Дону днем в понедельник, 25 сентября, с рельсов сошел трамвай, сообщили местные жители в соцсетях.
25 сентября 2023, 13:39
Огромные очереди из желающих попасть в автобусы снова появились в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка на автобусной остановке появились огромные очереди, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».
20 сентября 2023, 15:12
Сотни людей собрались в очередях на автобусы на Центральном рынке Ростова 11 сентября
12 сентября 2023, 05:33
Перевозчики не выпускают требуемое число автобусов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону перевозчики не наладили работу по выпуску необходимого количества транспорта на линию, сообщили в городской администрации.
16 августа 2023, 13:06

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