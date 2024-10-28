rostovgazeta.ru
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Центробанк

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Октябрь
Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится на производствах и бизнесе
Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых, «Новые известия» разобрались, как это повлияет на цены.
28 октября, 15:25
Жителям Ростова напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ
Эксперт рассказал, как растет долг за просроченный платеж за услуги ЖКХ в Ростовской области. О нюансах при задолженностях перед ресурсоснабжающих компаниями сообщают СМИ.
12 октября, 07:09
Август
Эксперт рассказал, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове
12 августа, 13:54
Июль
Стало известно как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове
26 июля, 19:20
ЦБ предупредил о росте цен на лекарства в Ростовской области
19 июля, 05:36
Хлеб и молоко значительно подорожали в Ростовской области. В чем причина роста цен?
Рост цен на продовольствие в Ростовской области составил 1,08% за один месяц, сообщили в Центробанке.
18 июля, 17:01
Центробанк объяснил высокие цены молодой картофель в Ростовской области
Предложение картофеля на рынке в Ростовской области снизилось, заявили аналитики Центробанка.
18 июля, 16:38
Февраль
Продукты подорожали на 9% в январе в Ростовской области
26 февраля, 12:58
Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области за весь 2023 год изъяли из оборота более трех тонн овощей и корнеплодов, об этом сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.
7 февраля, 09:53
Январь
ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки
24 января, 15:41
Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону
В Ростовской области продолжился рост стоимости молочной продукции, в том числе сметаны и мороженого, сообщает Центробанк.
24 января, 12:31
Декабрь 2023
В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйца
30 декабря 2023, 21:33
Поездки в поездах стали менее доступными для жителей Ростовской области
23 декабря 2023, 07:50
В магазинах Ростовской области становится все меньше мяса и яиц
В Ростовской области в ноябре зарегистрировали снижение количества мяса и яиц на прилавках магазинов, сообщает Центробанк.
20 декабря 2023, 12:57
ЦБ сообщил о подорожании сладостей в Ростовской области
20 декабря 2023, 06:24
Инфляция в Ростовской области оказалась выше общероссийский
20 декабря 2023, 05:46
Ноябрь 2023
Центробанк объявил о стабилизации цен на бензин в Ростовской области
20 ноября 2023, 17:57
Соки и газировка подорожали в Ростовской области из-за рубля
20 ноября 2023, 15:30
Стало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области
Мясо, яйца и молоко подорожали в Ростовской области из-за падение курса рубля, объяснили в Центробанке.
20 ноября 2023, 13:54
Ростовчан взволновал приезд президента Владимира Путина
Визит Путина в Ростов-на-Дону стал одной из тем, сильно волнующих россиян, говорится на сайте Фонда Общественное мнение.
3 ноября 2023, 09:00

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