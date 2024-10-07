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Цены на квартиры

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Риелтор Загоренко рассказала, почему взлетели цены на новостройки в Ростове
7 октября, 15:05
Выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году. Упадут ли цены на жилье?
Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко предсказывает сокращение выдачи ипотечных кредитов на треть к концу 2024 года. Стоит ли ждать обвала цен на жилье, разобрались журналисты издания «Новые известия».
10 июня, 16:49
Стройнадзор может запретить «МСК-Капитал» брать деньги дольщиков в Ростове
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит дело о приостановлении деятельности «МСК-Капитал» по приему средств от дольщиков Ростова, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.
6 марта, 08:17
В Ростове-на-Дону вторичное жилье подорожало в два раза за пять лет
24 февраля, 05:40
2023
Эксперт спрогнозировал падение цен на квартиры в Ростовской области
27 декабря 2023, 13:23
Ростов-на-Дону вошел в топ городов, где больше всего копят на квартиру
Чтобы купить квартиру в Ростове, местному жителю надо накопить 33 среднемесячные зарплаты, сообщают аналитики.
30 августа 2023, 14:34
Жителям в Ростовской области могут компенсировать съем жилья
8 августа 2023, 05:31

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