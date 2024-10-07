Цены на квартиры

Выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году. Упадут ли цены на жилье?

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко предсказывает сокращение выдачи ипотечных кредитов на треть к концу 2024 года. Стоит ли ждать обвала цен на жилье, разобрались журналисты издания «Новые известия».