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Цены на проезд

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Декабрь 2023
В Ростовской области с 1 января 2024 года СКППК изменят тариф на перевозку пассажиров
31 декабря 2023, 14:17
Ноябрь 2023
«Куда так гнать?»: цены на проезд между Ростовом и Батайском вырастут до 57 рублей
28 ноября 2023, 15:26
Урбанист предупредил о новом подорожании проезда в Ростове
27 ноября 2023, 11:20
Власти Ростова официально сообщили о подорожании проезда с 25 ноября
В Ростове объявили, когда вырастут цены на проезд в общественном транспорте, об этом сообщили на портале администрации города.
22 ноября 2023, 08:23
Жителям Ростовской области придется больше платить за проезд в электричках
3 ноября 2023, 06:58
Сентябрь 2023
Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси
1 сентября 2023, 13:33

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