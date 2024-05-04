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Цены на яйца

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Май
В Ростове запретили самокаты, а в регионе пропадают люди
4 мая, 17:39
Оптовые цены на яйца резко упали в Ростовской области перед Пасхой
Птицефабрики снизили стоимость яиц на 10-15%, сообщает «РБК Ростов».
4 мая, 07:40
Март
В ЦБ объяснили высокие цены на бананы в Ростовской области
27 марта, 07:12
Февраль
В магазинах Ростова начали поштучно продавать куриные яйца
17 февраля, 11:11
Стало известно, почему в магазинах Ростовской области нет яиц из Азербайджана
Импортные яйца не дошли до полок магазинов в Ростовской области и других регионах, подтвердили «Известиям» в Руспродсоюзе.
2 февраля, 15:52
Январь
Предприятиям в Ростовской области помогут массово производить яйца
26 января, 17:45
ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области
24 января, 11:56
Ростовстат заявил о резком снижении цен на яйца после Нового года
16 января, 09:17
Ростовская область начнет массово производить яйца в 2024 году
Предприятия в Ростовской области увеличат масштабы производства яиц, пишет «РБК Ростов».
14 января, 12:43
Почему не дешевеют яйца в Ростовской области? Отвечают депутаты Госдумы
11 января, 11:44
Росптицесоюз объяснил, почему яйца в Ростовской области не подешевеют
10 января, 17:53
Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца
В Ростовской области заметили «фантомные» куриные яйца на полках магазинов, пока ростовчане пробираются по заснеженным улицам на лыжах и готовятся к реконструкции подземных переходов в центре города.
9 января, 15:33
В Ростовской области не стали снижать цены на яйца
7 января, 07:50
Декабрь 2023
Ценники на яйца начали прятать от покупателей в магазинах Ростова
30 декабря 2023, 11:07
Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону
27 декабря 2023, 06:41
В Ростове в магазинах стали ограничивать продажу яиц в одни руки
26 декабря 2023, 17:44
Эксперт Махмудов спрогнозировал цены на яйца в Ростове в январе
22 декабря 2023, 09:40
Ростовская область попала в топ регионов по росту цен на яйца в 2023 году
22 декабря 2023, 05:59

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