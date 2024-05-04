Цены на яйца

Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца

В Ростовской области заметили «фантомные» куриные яйца на полках магазинов, пока ростовчане пробираются по заснеженным улицам на лыжах и готовятся к реконструкции подземных переходов в центре города.