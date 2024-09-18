rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Церковь в Ростовской области

Выбрать дату
2024
Ростовский митрополит Меркурий призвал священников не искать жен в интернете
18 сентября 2024, 14:07
Ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о том, в чем допустимо женщинам заходить в храм в интервью на «Дон 24».
23 июня 2024, 07:24
«Калечат душу»: митрополит призвал ростовчан ходить не к психологам, а в церковь
Помощь психологов и духовников или священников сравнил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.
19 мая 2024, 12:05
С 8-м марта! Создаем настроение в «женском» парке в Ростове-на-дону
3 мая 2024, 11:05
«Не как ослик на мельнице»: ростовский митрополит объяснил, почему в храмах все стоят
12 февраля 2024, 04:35
2023
«Черный вход в духовную жизнь»: митрополит Меркурий раскритиковал гадания дончан
3 декабря 2023, 16:16
Митрополит Меркурий заявил, что дончанам нельзя верить снам
Ростовский митрополит Меркурий заявил, что христианам не стоит верить снам, речь об этом зашла в эфире передачи «Сугубо личное» на телеканале «Дон24».
3 декабря 2023, 15:59
В РПЦ призвали ввести юридическую ответственность за склонение дончанок к абортам
16 ноября 2023, 15:38
Прокурор в Новочеркасске потребовал закрыть церковь
В Ростовской области в суд поступило заявление с требованием закрыть церковь из-за нарушений, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
27 апреля 2023, 19:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика