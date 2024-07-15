Всех посетителей ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону внезапно вывели на улицу

В Ростове-на-Дону во вторник, 11 июня, всех посетителей в торговом центре «Талер» попросили покинуть территорию комплекса, сообшили очевидцы в соцсетях.