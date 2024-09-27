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Туберкулез

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Сентябрь 2024
Житель Азовского района рассказал, как от отсутствия лечения умирает его брат
27 сентября 2024, 15:30
Апрель 2024
В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом
24 апреля 2024, 08:12
Учеников одной из школ Гукова массово проверят на туберкулез
19 апреля 2024, 13:46
Январь 2024
Названы болезни, от которых чаще всего умирают в Ростовской области
13 января 2024, 04:39

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