Турнирная таблица

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Сентябрь
«Позор!»: фанаты скандировали оскорбления с трибун после игры «Ростова» с «Факелом»
2 сентября, 09:08
Май
Карпин рассказал, останется ли в ФК «Ростов» после провального сезона
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин собирается остаться на следующий сезон, несмотря на итоги этого года, прозвучало на пресс-конференции.
20 мая, 06:57
Декабрь 2023
Последняя игра года закончилась для ФК «Ростов» ничьей
9 декабря 2023, 16:20
Футбольный матч ЦСКА — «Ростов» могут отменить из-за снегопада
3 декабря 2023, 10:46
Октябрь 2023
ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» при отрыве в два гола
ФК «Ростов» уступил лидеру РПЛ со счетом 3:2 во время мачта 7 октября, об этом сообщил портале «РБК. Спорт».
7 октября 2023, 18:45
Сентябрь 2023
Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал упущенной победой результат матча с «Уралом», прозвучало на послематчевой пресс-конференции.
30 сентября 2023, 05:32
ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти
20 сентября 2023, 16:54
ФК «Ростов» не смог обыграть «Балтику» в матче чемпионата России
17 сентября 2023, 04:09
ФК «Ростов» на своем поле проиграл «Динамо»
3 сентября 2023, 19:26

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