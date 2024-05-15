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Творог

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Май
Общественник из Ростова призвал вернуть проверки для пищевых производств
Никаких лишних добавок в кисломолочной и молочной продукции Ростова быть не должно, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.
15 мая, 06:23
Апрель
В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб
4 апреля, 17:40
Январь
Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону
В Ростовской области продолжился рост стоимости молочной продукции, в том числе сметаны и мороженого, сообщает Центробанк.
24 января, 12:31
ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области
24 января, 11:56
Сыр и капуста за месяц резко подорожали в Ростовской области
24 января, 10:15
Ростов-на-Дону оказался лидером по ценам на молочную продукцию
18 января, 18:02
Декабрь 2023
В Ростове оказались самые высокие в регионе цены на курицу и «молочку»
7 декабря 2023, 18:04
В Ростове оказались самые дорогие в регионе курица, масло и сыры
1 декабря 2023, 09:39
Ноябрь 2023
В Ростовской области яйца и мясо выросли в цене более чем на 20%
24 ноября 2023, 08:31
Октябрь 2023
В Ростове оказались самые высокие цены на рыбу, молочную продукцию и колбасы
14 октября 2023, 08:30
Сентябрь 2023
Эксперт предрек рост цен на продукты в Краснодарском крае из-за дорогого бензина
5 сентября 2023, 16:10
Август 2023
Мясо резко подорожало в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области мясная продукция с декабря 2022 года резко выросла в цене, следует из данных Ростовстата.
21 августа 2023, 12:14

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