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Тыква

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2023
Найден рецепт умопомрачительно вкусного крабового салата, от которого не растут бока
10 декабря 2023, 07:49
Опубликован рецепт тыквенного супа в духовке из продуктов с ростовских рынков
Ничто так не поднимает настроение в пасмурный день, как тарелка яркого и ароматного супа из оранжевой тыквы. Все продукты для полезного и очень вкусного блюда редакция RostovGazeta купила на рынках и в магазинах Ростова-на-Дону. Представляем вам подробный рецепт.
3 декабря 2023, 08:38
«Полезное оздоровление»: врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву
23 ноября 2023, 07:00
Шеф-повар из Ростова назвал пять умопомрачительно вкусных, но простых блюд из тыквы
14 ноября 2023, 04:37
Топ-5 необычных рецептов пирогов из тыквы
23 октября 2023, 07:42
2022
Ростовский диетолог объяснила, кому вредна тыква
Как готовить тыкву октябре, а от каких рецептов лучше отказаться, чтобы не потолстеть и избежать проблем со здоровьем, советует ростовский диетолог Анастасия Кривошей.
14 октября 2022, 14:51

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