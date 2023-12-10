Опубликован рецепт тыквенного супа в духовке из продуктов с ростовских рынков

Ничто так не поднимает настроение в пасмурный день, как тарелка яркого и ароматного супа из оранжевой тыквы. Все продукты для полезного и очень вкусного блюда редакция RostovGazeta купила на рынках и в магазинах Ростова-на-Дону. Представляем вам подробный рецепт.