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Убежище

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Строительство частных защитных бункеров в Ростовской области станет дороже
19 ноября, 15:01
Оскорбительные суши и убежище от радиации: за что судились донские компании в марте
8 апреля, 09:29
В Таганроге после атаки беспилотников проверят работу систем оповещения
Жителей Таганрога предупредили о проверке систем оповещения в районе авиазавода, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.
13 марта, 09:53
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
«Сама виновата, могла уйти»: как устроено единственное в Ростове женское убежище
14 февраля, 07:47
2023
В Ростовской области опровергли введение красного уровня террористической угрозы
22 декабря 2023, 11:01
Эмодзи, деньги и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в сентябре
В Ростовской области в сентябре компании судились из-за многомиллиардных долгов, квартир полицейских и спорных ларьков, подробности интересных судебных заседаний рассказали в RostovGazeta.
9 октября 2023, 10:53
Гендиректора «Азовского морского порта» наказали за захламленное бомбоубежище
Генерального директора «Азовского морского порта» Геннадия Гребенюкова привлекли к административной ответственности за проблемы с убежищем, говорится в материалах арбитражного суда.
18 сентября 2023, 07:04
Появилось новое место пересечения пешеходами границы Ростовской области и ЛНР
В поселке Чертково Ростовской области стал доступен переход, по которому можно попасть в населенный пункт Меловой ЛНР, сообщили в Минтранспорта региона.
6 июля 2023, 06:48
Как проводится подготовка и проверка убежищ в Ростовской области
В Ростовской области раскрыли список мест, где можно найти укрытия в случае ЧС. Как проверяют убежища и сколько тратят на обслуживание, в материале RostovGazeta.
28 февраля 2023, 07:26
Где находятся бомбоубежища в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону опубликовали список укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Сколько их и где можно спрятаться, в материале RostovGazeta.
17 февраля 2023, 10:51
2022
В Ростове-на-Дону потратят 209 тыс рублей на содержание четырех убежищ
В Ростове-на-Дону в следующем году из бюджета потратят 209 тысяч рублей на содержание убежищ, заявил глава управления по делам ГО и ЧС Алексей Потешкин.
29 ноября 2022, 15:08

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