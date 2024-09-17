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Убийство в Ростове

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2024
На суде показали кадры из квартиры в Ростове, где убили восьмимесячную девочку
17 сентября 2024, 17:47
«Не могли поделить ее»: соседи сообщили о паре, пустившей дочь в мясорубку в Ростове
13 августа 2024, 15:46
2023
Застреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судом
В суд направлено дело об убийстве мужчиной своей бывшей супруги в Ростове летом текущего года, сообщает прокуратура Ростовской области.
23 сентября 2023, 06:07
В Ростове осудили парня, убившего и ограбившего хозяйку съемной квартиры на Западном
11 лет проведет в колонии парень, убивший и ограбивший жительницу Ростова, сдававшую квартиру на Западном, рассказали в Следкоме.
12 сентября 2023, 14:49
Осужденный на 16 лет за убийство жены ростовский юрист отправился из колонии на СВО
Осужденный на 16 лет ростовский юрист Владислав Бирюков отправился в зону СВО, пишут СМИ.
13 июня 2023, 08:03
Жителя Хабаровского края осудят в Ростове за убийство пожилого мужчины
В Ростове суд рассмотрит дело в отношении жителя Хабаровского края, обвиняемого в убийстве, рассказали в региональном Следкоме.
2 июня 2023, 14:14
Психиатры проверят ростовчанку, зарезавшую собственную мать
Жительница Ростова обвиняется в жестокой расправе над собственной матерью, рассказали в региональном Следкоме.
22 мая 2023, 13:47
Жительница Ростовской области спасла супруга от убийства газовым ключом
В Ростовской области арестовали мужчину, который во время ссоры пытался убить знакомого, сообщили в региональном УСКР.
20 мая 2023, 06:25
В Ростовской области назвали причину расправы мужчины над родственниками сожительницы
Житель Ростовской области расстрелял родственников сожительницы, так как они не дали увезти дочь, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
15 мая 2023, 13:56
Житель в Ростовской области расстрелял троих родственников сожительницы
В Ростовской области местный житель во время ссоры расстрелял троих человек, двое из которых скончались, сообщает региональное УСКР
15 мая 2023, 12:26
Двух жителей Новошахтинска будут судить за жестокое убийство мужчины
В Ростовской области будут судить двух человек, которые убили мужчину и сожгли его дом, сообщили в региональном УСКР.
13 мая 2023, 08:13
Жителя в Ростовской области арестовали за убийство 80-летнего родного брата
В Ростовской области предъявили обвинение мужчине, убившему родного брата, сообщили в региональном УСКР.
10 мая 2023, 11:51
Подозреваемая в убийстве маленькой дочери ростовчанка попадалась на краже
Жительница Ростова-на-Дону, которую заподозрили в убийстве маленькой дочери, ранее попадалась на краже, сообщают СМИ.
6 мая 2023, 11:42
Ростовчанина арестовали за убийство женщины во время просмотра квартиры
В Ростове-на-Дону заключили под стражу мужчину, который во время попытки арендовать квартиру убил ее владелицу, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
29 апреля 2023, 05:27
Арендатор во время просмотра квартиры в Ростове-на-Дону задушил хозяйку
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался снять квартиру и задушил женщину, сообщили в региональном УСКР.
27 апреля 2023, 11:27
Жительница в Ростовской области зарезала мужа из-за разногласий в воспитании ребенка
В Ростовской области местная жительница убила супруга во время ссоры, сообщили в региональной прокуратуре.
19 апреля 2023, 08:26
В Ростовской области оправдали мужчину по делу о попытке взорвать человека
В Ростовской области оправдали Сергея Смирнова, которого обвинили в попытке убийства человека, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
12 апреля 2023, 14:40
В Новочеркасске осудили военнослужащего, застрелившего сослуживца
В Новочеркасске огласили приговор военнослужащему, который убил своего сослуживца, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
12 апреля 2023, 11:11
Стали известны подробности жуткого убийства соседом 17-летней девушки в Ростове
10 апреля 2023, 15:27

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