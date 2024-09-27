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Убийство в Ростовской области

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Сентябрь 2024
Обвиняемый в убийстве дочки-младенца ростовчанин не принял вердикт присяжных
27 сентября 2024, 17:45
Май 2024
На шее убитой в Ростовской области второклассницы был пакет
18 мая 2024, 08:26
Апрель 2024
Бастрыкин вмешался в дело об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели девушки в Цимлянском районе, передает Следком Ростовской области.
29 апреля 2024, 15:53
Стало известно, за что могли зверски убить инженеров в Ростовской области
7 апреля 2024, 11:00

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