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Участки дорог

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Март
В Ростове частично ограничат движение электросамокатов
29 марта, 04:48
Август 2023
В Ростовской области отремонтируют больше 40 км дорог к детсадам и к школам
В Ростовской области в рамках реализации нацпроекта приведут в порядок дороги, которые ведут к детским садам и школам, сообщили в правительстве региона.
23 августа 2023, 07:35
Июль 2023
Более 2 млрд рублей направят на строительство дорог в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону продолжается масштабная работа по проектированию дорог.
10 июля 2023, 14:36

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