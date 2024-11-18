Участники СВО

«Боевой» кот с зоны СВО отправился из Ростова в новый дом

Новые хозяева из Нижнего Тагила забрали кота по кличке Перс, который жил в окопах с бойцами СВО под Луганском, к себе домой из Ростова, пишет АН «Между строк».