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Участники СВО

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Ноябрь
Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский ушел добровольцем на СВО
18 ноября, 13:11
Октябрь
В Ростовской области продлили срок выплат в 1,2 млн рублей для контрактников
3 октября, 09:51
Сентябрь
В Ростовской области опровергли обучение школьников правилам общения с военными
20 сентября, 18:27
Охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую
8 сентября, 11:56
Депутат из Ростовской области отправился на боевые действия в зоне СВО
3 сентября, 14:37
Август
Жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу
27 августа, 10:52
Июль
Расстрелявшему в упор участника СВО в Батайске пытались смягчить статью
31 июля, 16:24
Июнь
Ростовскую область атаковал рой из 70 дронов, а улицы облюбовали крысы
14 июня, 16:32
Можно с судимостью: в Ростовской области объявили набор казаков в зону СВО
Действующий в зоне СВО действует казачий штурмовой корпус начал новый набор добровольцев в боевые ряды, сообщил представитель командования «Дон 24».
5 июня, 08:52
Апрель
Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Ростове-на-Дону группа лиц напала на участника спецоперации и его жену, сообщили в Следкоме.
28 апреля, 07:04
«Боевой» кот с зоны СВО отправился из Ростова в новый дом
Новые хозяева из Нижнего Тагила забрали кота по кличке Перс, который жил в окопах с бойцами СВО под Луганском, к себе домой из Ростова, пишет АН «Между строк».
14 апреля, 06:37
Стримершу оштрафовали в Батайске за оскорбление участников СВО
В Ростовской области оштрафовали местную жительницу за дискредитацию ВС РФ в Интернете, сообщили корреспонденту RostovGazeta в Объединенной пресс-службе судов.
2 апреля, 07:27
Март
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Ростовские следователи организуют проверку в отношении стримерши, которая позволила себе оскорбления в адрес участников СВО, об этом сообщили в пресс-службе донского Следкома.
22 марта, 09:09
Какую помощь оказать участникам СВО и что можно собрать для военнослужащих
Участникам спецоперации оказывают помощь государство и неравнодушные россияне. Что можно передать для бойцов и куда стоит обращаться, в материале RostovGazeta.
17 марта, 07:33
Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посещать ростовский зоопарк
16 марта, 11:43
В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям
5 марта, 15:11
Февраль
Более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области
26 февраля, 15:10
Новые улицы в Ростовской области начнут называть в честь погибших на СВО дончан
5 февраля, 09:21
Январь
Участник СВО вернулся на фронт после нападения в Батайске
15 января, 17:28
Декабрь 2023
Бар в Таганроге, не пустивший бойцов СВО, изменил правила посещения для военных
27 декабря 2023, 07:09

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