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Учеба

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2024
В Ростове осудили за взятки преподавателя ведущего вуза региона
27 сентября, 19:18
В Ростовской области разработают свои учебники по истории
12 сентября, 09:23
В Ростове-на-Дону дополнительно подготовят 62 пожарных
23 августа, 17:11
Омбудсмен рассказал, как запрет телефонов в школах Ростова скажется на детях
14 августа, 10:28
Во всех школах Ростовской области продлили летние каникулы
Во всех образовательных учреждениях Ростовской области продлили летние каникулы до 2 сентября, сообщили в региональном правительстве.
7 августа, 08:15
Названы районы Ростова-на-Дону с самыми переполненными школами
Власти Ростова-на-Дону рассказали о сложной ситуации в местных школах. В некоторых районах города образовательные учреждения практически переполнены, сообщает горадминистрация.
1 августа, 10:07
Вузам в Ростовской области выделили меньше 20 тысяч бюджетных мест
В этом году около 73% бюджетных мест в вузах распределены в регионы страны. Ростовская область вошла в тройку лидеров, сообщил ТАСС глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
19 июня, 13:20
2023
«Двери не закрываются»: автобусы на Каменке в Ростове приходят забитыми
14 ноября 2023, 07:27
Сиротам в Ростовской области дали квартиры в доме без фундамента
1 ноября 2023, 11:57
В Ростове больше студентов стали учить китайский язык в 2023 году
В Ростове продолжает расти число студентов, заинтересованных в изучении китайского языка, об этом рассказали донские СМИ.
19 октября 2023, 16:28
«Карману больно»: как подорожали сборы детей в школу в Краснодаре
30 августа 2023, 15:06

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