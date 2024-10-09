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Учебный процесс

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2024
Детские сады и школы массово закрывают в Таганроге
Новый глава администрации Таганрога Светлана Камублова заявила в своем telegram-канале о массовом закрытии школ и детских садов из-за отключения холодной воды.
9 октября, 07:13
Названы районы Ростова-на-Дону с самыми переполненными школами
Власти Ростова-на-Дону рассказали о сложной ситуации в местных школах. В некоторых районах города образовательные учреждения практически переполнены, сообщает горадминистрация.
1 августа, 10:07
Учителей в Ростовской области хотят избавить от части работы
18 января, 07:50
2023
Власти рассказали подробности устроенной подростком резни у школы под Таганрогом
В Ростовской области подросток, напавший на людей у школы, оказался учеником 9А класса, сообщает Минобразования региона.
11 сентября 2023, 09:00
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской области в 2023 году
Совсем скоро наступит 1 сентября и дети снова сядут за парты, а перед этим нужно купить все необходимое для учебного процесса. Сколько в Ростовской области стоит школьный набор и что следует купить, в материале RostovGazeta.
27 июля 2023, 07:13

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