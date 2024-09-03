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Учительница

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Школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей
3 сентября, 18:19
2023
Неизвестный напал в лифте на молодую учительницу в Ростове
В Ростове задержали мужчину по подозрению в покушении на изнасилование педагога в лифте, подробностями поделились донские СМИ.
31 декабря 2023, 06:29
Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской области
29 декабря 2023, 11:55
В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительница
21 декабря 2023, 12:48
В Ростовской области погиб мужчина, которого засосало под паром
16 сентября 2023, 12:50
Обвиняемый в гибели учительницы в ливневке в Ростове помещен под домашний арест
15 сентября 2023, 07:28
С ножом и в маске анонимуса: как подросток в Ростовской области пошел убивать учителя
11 сентября 2023, 12:28
Подросток назвал причину резни у школы в Ростовской области 11 сентября
В Ростовской области напавший на людей возле школы подросток, раскрыл свои мотивы, пишет Telegram-канал Baza.
11 сентября 2023, 07:13
Telegram-каналы заявили о несработавшей сигнализации при резне у школы под Таганрогом
11 сентября 2023, 06:20
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту гибели пенсионерки из Ростова-на-Дону в ливневке, сообщает СКР.
18 августа 2023, 12:45

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