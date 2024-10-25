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Удар

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2024
Повалил дым: в лобовом ДТП на Западном в Ростове разбились две легковушки
Лобовое ДТП случилось на Западном в Ростове вечером 25 октября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
25 октября, 19:45
Мусоровоз протаранил фуру и легковушку рядом с трассой М-4 в Ростовской области
6 октября, 16:00
В Новочеркасске покупатель избил продавца в ТЦ из-за длинных волос
13 сентября, 17:02
В Ростовской области полиция разыскивает байкера, ударившего ребенка-инвалида
12 сентября, 11:02
Россия нанесла удар по энергоинфраструктуре для ВПК Украины
26 августа, 10:20
В Ростовской области автобус с туристами столкнулся с фурой
В Ростовской области произошло ДТП с участием туристического автобуса с пассажирами в салоне, который столкнулся с фурой, сообщили очевидцы.
30 июля, 08:38
Житель Ростовской области избил девушку-ветеринара до потери сознания
18 июля, 13:47
Два катера с детьми столкнулись на Дону в Ростовской области
В Ростовской области два катера врезались в друг друга на высокой скорости. На борту плавсредств находились дети, сообщает региональное МЧС России.
30 июня, 09:00
В Сети появилось видео удара беспилотников по новочеркасской ГРЭС
На камеры попал момент атаки беспилотниками по ГРЭС в Новочеркасске, об этом сообщил популярный Telegram–канал.
25 марта, 14:54
В Ростовской области наказали обвиненного в избиении кадета директора школы
Власти Ростовской области сообщили о результатах проверки в учебном учреждении «Шахтинский генерала Я. П. Бакланова казачий кадетский корпус», подробностями поделилась пресс-секретарь Вероника Силина.
9 января, 13:41
2023
В Ростовской области двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой
В Ростовской области две лошади стали жертвами жесткой аварии в Белокалитвинском районе, об этом сообщили донские СМИ.
14 декабря 2023, 15:52
Два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу
30 ноября 2023, 12:59
Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ
В Интернете опубликовали снимки поводной лодки «Ростов-на-Дону», которая была атакована украинской ракетой, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
19 сентября 2023, 06:54
«На адреналине»: племянник рассказал, как одним ударом убили его дядю в Таганроге
Причина смерти жителя Таганрога Сергея Радченко вызывает много вопросов у родных. Об этом сообщил корреспонденту RostovGazeta племянник умершего Антон Шевцов.
11 сентября 2023, 12:58
Убивший свою супругу адвокат из Ростова по прозвищу «Синяя борода» погиб в зоне СВО
В зоне спецоперации погиб адвокат, который был осужден за убийство жены, сообщили СМИ.
18 июля 2023, 09:18

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