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Удар током

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Бизнесмена осудили за смерть рабочего от удара током в Новочеркасске
Суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, по вине которого рабочий погиб от удара током в Новочеркасске, сообщает ростовский Следком.
1 октября, 19:00
Часть Ростовской области может смыть водой, а жители избавляются от своих нефтебаз
3 июня, 15:20
Появились кадры с места гибели школьницы в летнем душе в Ростовской области
В Шахтах следователи приступили к выяснению обстоятельств и причин гибели 13-летней девочки. Тело подростка нашли на даче в гостях у подруги, сообщает Ростовский Следком.
3 июня, 12:16
2023
Подростка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
Несовершеннолетний получил удар током после того, как забрался на вагон грузового поезда, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
22 октября 2023, 07:06
Ростовский спасатель Белков объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды
26 сентября 2023, 04:30
Ребенка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
В Ростовской области госпитализировали ребенка, которого ударило током, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.
24 июля 2023, 07:39

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