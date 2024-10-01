Удар током

Появились кадры с места гибели школьницы в летнем душе в Ростовской области

В Шахтах следователи приступили к выяснению обстоятельств и причин гибели 13-летней девочки. Тело подростка нашли на даче в гостях у подруги, сообщает Ростовский Следком.