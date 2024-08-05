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Уголь

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2024
В Ростове обнаружили древний некрополь с остатками имущества богатого купца
В Ростове-на-Дону археологи раскопали многовековой некрополь, в котором частично сохранилось имущество купца Максимова, сообщает 1Rnd.
5 августа, 16:24
Президент Путин разрешил продать угольные шахты «Донской антрацит»
25 января, 17:41
Ростовский миллиардер показал свой роскошный дом и коллекцию машин
7 января, 12:51
2023
В Ростовской области резко снизилась добыча угля
14 ноября 2023, 15:34
Донской бизнесмен заработал 100 млн рублей на незаконной добыче угля
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, занимавшегося незаконной добычей угля, сообщили в региональном УФСБ.
27 июля 2023, 10:50

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