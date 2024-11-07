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Уголовное дело

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Ноябрь
Жители Ростовской области пытались украсть больше тонны угля на лодке
7 ноября, 11:53
Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении стаи собак на подростка в Сальске
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по случаю нападения бродячих собак на подростка в Ростовской области, информирует региональный СУ СКР.
2 ноября, 14:30
Обвинённый в убийстве восьмимесячной дочери ростовчанин подал апелляцию
2 ноября, 11:24
Аптекарь в Ростовской области набрала кредитов на односельчан на 20 млн рублей
2 ноября, 06:24
Житель Ростовской области организовал канал незаконной миграции
1 ноября, 17:17
Житель Ростова согласился стать «подставным» директором фирм за 45 тыс рублей
1 ноября, 13:36
Октябрь
У раненого бойца СВО украли 3,5 млн руб после выписки из госпиталя в Ростове
31 октября, 17:09
Преподаватель из Новочеркасска придумала, как заработать денег, но суд это не оценил
Суд вынес приговор экс-сотруднице колледжа в Новочеркасске, пойманной на взятках, сообщили в управлении СК по Ростовской области.
31 октября, 13:50
Участкового полиции осудили на два года за мошенничество в Ростовской области
31 октября, 09:43
В Ростовской области огласили приговор цыганам, нападавшим на пенсионеров
30 октября, 08:55
Рабы на ферме и школьные конфликты: в каких скандалах заметили ростовских цыган
За последние несколько месяцев некоторые представители цыганской диаспоры неоднократно становились участниками скандальных историй в Ростовской области. Чем запомнилась этническая группа на Дону в сентябре и октябре 2024 года, читайте в материале RostovGazeta.
28 октября, 13:47
В Батайске задержали пожилого мужчину, домогавшегося детей
28 октября, 12:52
В Ростове мужчина пытался пронести на вокзал сумку с боеприпасами
В Ростове-на-Дону транспортные полицейские обнаружили десятки патронов у жителя Свердловской области, прибывшего на ж/д вокзал, сообщает УТ МВД по СКФО 28 октября.
28 октября, 10:27
Итоги недели: в Ростовской области освободили рабов и арестовали главу Зернограда
27 октября, 16:36
Экс-глава УМВД Ростова Сергей Шпак может стать фигурантом дела о «мертвых душах»
Бывший глава управления МВД Ростова может стать фигурантом уголовного дела о «мертвых душах» в полиции, сообщает 1RND.
27 октября, 10:44
Итоги субботы: в Таганроге нашли дебошира с гранатой, а в Ростове разводят водителей
26 октября, 15:34
Житель Таганрога устроил налёт на магазин с гранатой
26 октября, 13:42
Вахтовик из Ростовской области украл с прииска 1,5 килограмма золота
25 октября, 10:34
Житель Ростовской области пойдёт в тюрьму из-за полицейского-мошенника
Мужчина в Ростовской области отдал деньги полицейскому, чтобы не попасть в федеральный розыск, сообщили в региональном Следкоме.
25 октября, 09:50
Следователи дали подробности о деле главы администрации Зернограда Полищук
24 октября, 18:12

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