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Укрытия

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2024
В Ростовской области опубликовали перечень укрытий на случай атаки с воздуха
На случай опасности в Таганроге подготовили 387 укрытий. Информация о том, где они расположены, появилась на сайте администрации города.
26 ноября, 20:15
Ростовчане останутся без помидоров из-за моли, а ресторан без денег — из-за Киркорова
11 июля, 15:59
Интерактивная карта укрытий появилась в Ростове-на-Дону
11 июля, 07:07
В Ростове-на-Дону расширили список укрытий и бомбоубежищ
2 июня, 10:45
Жители Таганрога проигнорировали сирены во время атаки беспилотников
В Таганроге жители оставили без внимания работу систем оповещения во время атаки беспилотников, об этом сообщили донские СМИ.
10 апреля, 08:47
«Донэнерго» лишили права на участок с убежищем от радиации на 170 человек
31 марта, 18:48
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников
Власти Таганрога начали подготовку бомбоубежищ после масштабной атаки беспилотников по городу, об этом сообщили донские СМИ.
12 марта, 13:23
Украина произвела массированный обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь ВФУ произвели атаку по центру Донецка, есть жертвы среди мирного населения, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
1 января, 08:59
2023
«Психическая атака на людей»: хакеры взломали радиостанцию в Ростовской области
22 декабря 2023, 12:10
Власти рассказали, сколько человек смогут вместить укрытия в Ростове-на-Дону
11 ноября 2023, 06:54
В перечень убежищ в Ростове-на-Дону попал подвал аварийного дома
10 ноября 2023, 11:16
В Ростове-на-Дону назвали проблемы с укрытиями в домах
В Ростове-на-Дону опубликовали список из 1,8 тысячи укрытий для людей, однако информация может быть устаревшей, пишут СМИ.
21 марта 2023, 05:18
Где находятся бомбоубежища в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону опубликовали список укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Сколько их и где можно спрятаться, в материале RostovGazeta.
17 февраля 2023, 10:51

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