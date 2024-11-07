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Улица Малиновского

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2024
Сильный ветер снес остановку в Ростове на Западном
В Ростове-на-Дону сильные порывы ветра повалили остановочный комплекс на Западном, сообщают очевидцы в соцсетях.
7 ноября, 18:59
В Ростове 27 апреля ограничат движение грузовиков на двух улицах
С 27 апреля в Ростове-на-Дону вводится запрет на въезд грузового транспорта на две крупные городские магистрали — улицы Малиновского и Таганрогскую, сообщает департамент автомобильных дорог.
17 апреля, 12:50
В Ростове изменилась схема движения автобусов на Западном
С начала модернизации тепломагистрали на Западном в Ростове с 16 апреля по 30 ноября временно ограничено движение по улице 2-я Краснодарская, сообщает городская администрация.
16 апреля, 08:21
Сотни домов на Западном в Ростове останутся без воды 11 апреля
9 апреля, 17:10
Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове
В Ростове планируют построить кольцевые развязки и подземный переход во время продления проспекта Стачки, об этом рассказали в администрации города.
2 апреля, 14:25
Компания брата ростовского депутата отремонтирует улицу Малиновского за 117,5 млн
В Ростове ремонтом улицы Малиновского займется компания брата ростовского депутата Сергея Рожкова, информация об этом появилась на портале закупок.
15 марта, 07:55
2023
В Ростове ограничили проезд из-за строительства линии трамвая. Показываем на карте
В части Ростова-на-Дону продлили ограничения движения до середины апреля, сообщили в Департаменте транспорта.
15 декабря 2023, 09:54
«Нам не отдали деньги»: трамваи перестали ходить в Ростове из-за потопа
9 ноября 2023, 08:07
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
9 ноября 2023, 06:50
После кабана в Ростове заметили дикую лисицу
25 октября 2023, 07:51
Ростовчан ужаснуло состояние дороги на улице Малиновского
17 октября 2023, 05:51
Госэкспертиза одобрила строительство еще одной трамвайной линии на ЗЖМ в Ростове
7 октября 2023, 11:56
На Левенцовке в Ростове-на-Дону до 15 декабря ограничат проезд
29 сентября 2023, 09:50
Часть Ростова-на-Дону останется без горячей воды с 18 сентября
16 сентября 2023, 14:02
Улицу Малиновского снова перекрыли в Ростове-на-Дону из-за дождя
В Ростове-на-Дону во вторник, 5 сентября, перекрыто движение в части улицы Малиновского, следует из данных онлайн-карт.
5 сентября 2023, 06:27
Мощным градом побило машины в Ростове-на-Дону утром 10 августа
10 августа 2023, 05:21
Град размером с горох начался в Ростове-на-Дону после тропического ливня
10 августа 2023, 04:33
В Ростове растут цены на бензин и количество ЧП с военной авиацией
В Ростовской области растут цены на бензин и упал самолет, а в Ростове придумывают способы бороться с потопом на улице Малиновского.
13 июля 2023, 15:04
Упавшее дерево придавило девушку в Ростове-на-Дону утром 12 июля
В Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра на девушку упало дерево, сообщили местные жители в соцсетях.
12 июля 2023, 07:16
Ростовчане заявили о вони и затопленных дорогах после дождя
В Ростове-на-Дону из-за прошедшего дождя затопило дороги и появился неприятный запах, сообщили горожане в соцсетях.
11 июля 2023, 13:02

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