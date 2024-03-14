Улица Орбитальная

В Ростове-на-Дону распланируют землю под реконструкцию ливневки на ЗЖМ

В Ростове-на-Дону компании «СоюзДонСтрой» разрешили подготовить документацию по планировке территории для реконструкции ливневки, говорится в документации на сайте городской администрации.