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Улица Орбитальная

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Март
Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону
В Ростове Госэкспертиза одобрила новый проект продления улицы Орбитальной в границах улиц Космической и Особенной, сведения появились в системе ГИС ЕГРЗ.
14 марта, 14:19
Январь
Массовые отключения электричества ожидают ростовчан с 22 января
20 января, 13:28
Октябрь 2023
Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону новая линия скоростного трамвая пройдет через Темерник и СЖМ, сообщают СМИ.
17 октября 2023, 07:24
«Синара» распланирует 32,2 гектара под трамвайные пути в Ростове-на-Дону
3 октября 2023, 17:31
Сентябрь 2023
Грузовик провалился под землю из-за прорыва на Орбитальной в Ростове
25 сентября 2023, 10:06
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».
16 сентября 2023, 07:16
Август 2023
В Ростове-на-Дону распланируют землю под реконструкцию ливневки на ЗЖМ
В Ростове-на-Дону компании «СоюзДонСтрой» разрешили подготовить документацию по планировке территории для реконструкции ливневки, говорится в документации на сайте городской администрации.
21 августа 2023, 08:39
Коммунальный «фонтан» затопил улицу Орбитальную в Ростове-на-Дону
9 августа 2023, 07:50
Июль 2023
Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля
В Ростове-на-Дону снова пройдут отключения горячей воды из-за технических работ на теплосетях, сообщают «Ростовские тепловые сети».
10 июля 2023, 11:54

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