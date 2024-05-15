rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Улица Шаумяна

Выбрать дату
Май
Движение перекроют с 18 мая в центре Ростова-на-Дону
В центральной части Ростова-на-Дону с 18 мая введут ограничения движения из-за фестиваля, сообщили в департаменте транспорта.
15 мая, 08:16
Март
Дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов
30 марта, 16:51
Сентябрь 2023
Власти объяснили, почему начали разбирать исторический дом в Ростове в зоне ЧС
В Ростове-на-Дону не будут сносить историческое здание, расположенное на улице Шаумяна, 96, сообщили в городской администрации.
28 сентября 2023, 06:33
Август 2023
Ростовчане заявили об осыпающемся на тротуар доме на Социалистической
9 августа 2023, 04:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика