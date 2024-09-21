Улица Варфоломеева

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Легковушка влетела в стену жилого дома и свалилась на бок в центре Ростова
Водитель разбил легковушку, врезавшись в стену дома в центре Ростова, сообщают очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 08:06
В Ростове введут массовые ограничения проезда по центру и ЗЖМ. Показываем на карте
В Ростове с 25 марта по 10 сентября введут масштабные ограничения на движение транспорта по улицам города, об этом сообщили в пресс-службе администрации.
13 марта, 09:05
2023
Центр Ростова затопило из-за порыва водопровода
28 октября 2023, 14:43
Стала известна стоимость самых просторных квартир в Ростовской области
11 сентября 2023, 14:21

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