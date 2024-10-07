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УМЧС

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Октябрь
Чем запомнился экс-глава УМЧС по Ростовской области Сергей Филиппов
Глава УМЧС по Ростовской области покинул пост 7 октября. Сергей Филиппов занимал эту должность порядка четырех лет. Рассказываем, чем запомнился генерал-лейтенант внутренней службы за этот срок.
7 октября, 16:08
Август
Более 11 часов тушат пожар на складе автопокрышек в Ростовской области
5 августа, 05:35
Июль
В Ростовской области в водоемах погибли 37 человек
29 июля, 05:43
Термометры в Ростове показали температуру +67 градусов
3 июля, 12:53
Июнь
Тела двух человек обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области достали из водоемов тела двух человек, которые пошли купаться и утонули, сообщили в региональном УМЧС.
11 июня, 11:54
Апрель
Жительницу Ростова спасатели нашли в открытом море на сапборде
Жительницу Ростова-на-Дону унесло в море на арендованном сапборде во время отпуска, рассказали в региональном УМЧС.
25 апреля, 08:58
Январь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда
29 января, 05:25
В Ростове эвакуировали 80 человек после обрушения дома на Нариманова
27 января, 17:51
Скончался генерал из Ростовской области Геннадий Бахарев
Ушел из жизни Геннадий Базарев, который был первым руководителем управления по делам ГО и ЧС Ростовской области, сообщили в региональном УМЧС.
24 января, 10:08
В Ростовской области утонули пять человек в 2024 году
20 января, 05:20
В Ростовской области распространяют фейк о взрыве цеха с беспилотниками
В Ростовской области не соответствует действительности распространяемая информация о пожаре в цехе по производству дронов, следует из сообщений УМЧС.
18 января, 11:52
Второй автосервис сгорел в Ростове-на-Дону за неделю
16 января, 05:47
Два человека погибли в Ростовской области из-за курения
В Ростовской области за последние сутки погибли два человека из-за пожаров после курения, сообщили в региональном УМЧС.
9 января, 08:20
Стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону
7 января, 16:14
Жителей Ростовской области предупредили о метели 8 и 9 января
7 января, 15:28
Пожар в цирке в Ростове-на-Дону начался с гримерной
7 января, 14:41
В Сети заявили о возможном пострадавшем ребенке при пожаре в цирке Ростова
7 января, 14:33
Стали известны подробности пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону
7 января, 14:20
Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды
6 января, 17:30
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда
6 января, 15:28

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