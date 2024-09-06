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Умные светофоры

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2024
Говорящие светофоры массово устанавливают в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону установят новые светофоры с голосовыми датчиками, сообщает глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
6 сентября 2024, 13:36
2023
Еще один умный пешеходный переход сделали в Ростове-на-Дону
28 ноября 2023, 13:59
В Ростовской области на М-4 изменится схема движения на месяц с 30 сентября
В Ростовской области из-за проведения ремонтных работ поменяют схему движения на участке трассы М-4 «Дон», сообщает «Автодор».
15 сентября 2023, 07:30
Интеллектуальную транспортную систему в Ростовской области запустят до 2026 года
В Ростовской области выбрали подрядчика, который займется внедрением интеллектуальной транспортной системы, сообщили в правительстве региона.
19 мая 2023, 12:24

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