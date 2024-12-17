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Ураган

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2024
Штормовой ветер повалил деревья на жилой многоэтажный дом в Ростове
В Ростове появились новые кадры последствий штормового ветра. На одном из них — упавшие деревья, обрушившиеся прямо на подъезд многоэтажного жилого дома.
17 декабря, 10:16
Апокалипсис по имени «Мартина»: что уже натворил циклон в Ростовской области
Вместе с ноябрем в Ростовскую область пришел арктический циклон «Мартина». Из-за этого на Дону уже разбушевался штормовой ветер, а в скором времени ударят морозы. Подробнее о последствиях непогоды читайте в материале RostovGazeta.
2 ноября, 20:42
Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону
Штормовой ветер разбушевался не на шутку: в Ростове падать начали не только деревья, но и бетонные столбы. Кадры с мест ЧП 2 ноября очевидцы публикуют в соцсетях.
2 ноября, 09:39
Штормовой ветер повалил почти 70 деревьев в Ростове-на-Дону
В Ростове из-за сильного ветра упали больше полусотни деревьев, сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
17 сентября, 18:37
Дату возвращения 30-градусной жары назвали в Ростове-на-Дону
24 июля, 05:46
Более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана
В Ростове-на-Дону из-за непогоды рухнули 23 дерева и крупных веток в различных районах, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
22 июля, 11:13
Ураган повалил баннеры с героями СВО в Ростове-на-Дону
22 июля, 09:42
Ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове
22 июля, 07:38
На Ростовскую область надвигается сильный ливень
Жители области начали публиковать фото и видео темных грозовых туч, которые образовались за Ростовом со стороны Краснодара. Водители отмечают, что трассу М-4 «Дон» уже во всю заливает, рассказал телеграм-канал «Это Ростов Новости».
15 мая, 13:20
МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Ростовской области
9 января, 10:41
2023
Железную дорогу хотят построить из Ростовской области в Крым
Из Ростовской области планируется построить железную дорогу, которая дойдет до Крыма, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.
28 декабря 2023, 11:58
В Ростовской области парк «Лога» украсили новогодней иллюминацией
В Ростовской области парк «Лога» украсили к Новому году и Рождеству, об этом объявили в пресс-службе парка.
15 декабря 2023, 06:32
Жителей в Ростовской области предупредили о заморозках и сильном ветре
9 декабря 2023, 09:08
В Ростовской области похолодает до -8 градусов
6 декабря 2023, 05:52
В Ростовской области поступило около 750 заявлений на выплаты после урагана
Жители Ростовской области, пострадавшие из-за урагана, написали около 750 заявлений, чтобы получить помощь, сообщил замгубернатора Сергей Бодряков.
5 декабря 2023, 07:12
Семья с ребенком застряла на машине на берегу Таганрогского залива
3 декабря 2023, 08:51
Дополнительные поезда появятся из Ростова в Симферополь
2 декабря 2023, 10:09
Осенний циклон: климатолог Иошпа заявил, почему произошел ураган в Ростовской области
29 ноября 2023, 12:50
Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана
В Ростовской области решение о выплатах пострадавшим из-за урагана будет принято после подворового обхода, сообщили в правительстве региона.
28 ноября 2023, 09:12
Дома остаются затопленными после урагана в Ростовской области
В Ростовской области спасатели по заявкам местных жителей будут проводить откачку воды из домов, сообщил губернатор Василий Голубев.
28 ноября 2023, 06:36

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