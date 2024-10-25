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Уровень жизни

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Октябрь 2024
С 2025 года МРОТ в Ростовской области поднимут до 22 440 рублей
С 1 января 2025 года увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России, в том числе в Ростовской области. Показатель достигнет 22 440 рублей.
25 октября 2024, 18:59
Июль 2024
Около 10% жителей Ростовской области живут за чертой бедности
1 июля 2024, 18:37
Май 2024
Путин подписал указ о семи целях развития России до 2030 года
Семь целей национального развития определены в указе, подписанным президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
8 мая 2024, 05:19
Март 2024
Дончане считают стоимость счастья и устраивают битвы за букеты к 8 Марта
7 марта 2024, 15:06
Жители Ростовской области оценили свое счастье в 233 тысячи рублей
7 марта 2024, 13:01

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